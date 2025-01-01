У Польщі майже 200 людей опинилися в басейні з льодом: що сталося – фото

Вони занурювались по черзі.

Польське місто оголосило, що побило світовий рекорд, коли майже 200 людей по черзі занурилися в невеликий басейн, наповнений льодом.

Про це пише UPI.

Місто Мендзиздроє не оприлюднило точної кількості учасників, але офіційні особи заявили, що вони впевнені, що майже 200 учасників з усієї країни було достатньо, щоб отримати титул Книги рекордів Гіннеса за найбільшу естафету з плавання у льоду.

Кожен учасник проводив декілька хвилин у басейні з крижаною водою, після чого до нього приєднувався наступний плавець.

Чоловік у басейні з льодом / Фото: скриншот з відео

Серед організаторів спроби була Катажина Якубовска, якій належить рекорд найдовшого контакту всього тіла з льодом серед жінок: 3 години, 6 хвилин і 45 секунд.

Серед учасників був також Міхал Юрковскі, який тренується, щоб цього року побити чоловічий рекорд із найдовшого контакту з льодом всім тілом. Його рекорд становить 4 години і 2 хвилини.

Нагадаємо, в Україні встановлено світовий рекорд з наймасовішого виконання колядки. Представники Книги світових рекордів офіційно зафіксували досягнення, у якому брали участь більш ніж 1300 людей.

Читайте також: