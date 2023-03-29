У Польщі в храмі побили напівголу жінку, щоб навчити школярів "боятися гріха": чим усе закінчилось

Актори у храмі розіграли виставу, на якій чоловік лупцював та принижував жінку.

У польському місті Торунь під час реколекцій в одному із храмів школярам показали жорстокі картини побиття напівоголеної жінки. Це нібито повинно було показати старшокласникам, що "слід боятися гріха".

Про це пише onet.pl.

У соціальних мережах з'явилися відеозаписи, які були зроблені під час реколекцій в одній з парафій Торуня. На відео видно, як чоловік смикає і принижує жінку, одягнену лише в нижню білизну і сорочку, перед церковним вівтарем. Чоловік також і обзивав жінку.

"Ти не людина, ти розумієш? Ти моя дворняга!", - кричав він.

Далі - жінку штовхають і притискають до землі. У якийсь момент чоловік заштовхує "актрису" в клітку.

Шокуючі сцени відбувалися в парафії св. Максиміліана Кольбе в Торуні під час реколекцій. На них були присутні старшокласники з усього міста. Їх це повинно було навчити "боятися гріха".

Організатор реколекцій, священик Маріуш Пьотр Войновський визнав, що інцидент у костелі не повинен був статися, і запевнив, що він готовий перепросити перед школярами, які за цим змушені були спостерігати.

У Польщі батьки та школярі, які відвідали ці реколекції були шоковані побаченим та заявили, що більше туди не підуть. Також одна із польських депутаток уже звернулась до прокуратури з вимогою відкрити провадження проти організаторів цього дійства. Вона вбачає у цьому поширення порнографії та насильство.

Нагадаємо, у Польщі романтична зустріч у готелі закінчилась зверненням до поліції. 20-річна дівчина травмувала та пограбувала свого залицяльника.

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