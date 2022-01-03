У Польщі викликали поліцію через занадто великого сніговика: фото

Поліція не змогла зруйнувати сніговика та викликала комунальників.

У Польщі в місті Лешно днями місцеві, зрадівши снігові, зліпили сніговика заввишки до 2 метрів. Помістили його просто на дорозі, через що обурені водії викликали поліцію.

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Про це повідомляє поліція Лешно.

Величезного сніговика зліпили в центрі міста Лешно на вулиці Домбровського. Через це водії викликали поліцію. Правоохоронці, приїхавши на місце події, звернулися до комунальників, щоб ті допомогли їм зруйнувати снігову фігуру, оскільки через розміри вони не змогли це зробити самостійно. Ті приїхали на спецтранспорті та прибрали дорогу.

У польській поліції зазначили, що сніговик посеред дороги міг призвести до аварій, а тому його довелося забрати. Там додали, що якби він був на пішохідному переході, то це змінило б ситуацію.

"Хоча цей інцидент виглядає доволі кумедним, проте він міг призвести до аварійної ситуації на дорозі. Зіткнення зі сніговиком могло суттєво пошкодити авто", - прокоментували у поліції Лешно.

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