У Польщі жінка померла наступного дня після успішних пологів: поліція назвала шокувальну причину

Жінка народила здорову дитину та нормально почувалась, проте наступного дня її стан погіршився.

У Польщі в місті Глогув у Нижньосілезькому воєводстві 38-річна жінка, яка перебувала в місцевій лікарні, померла наступного дня після успішних пологів. Причиною трагедії могло стати те, що породілля вживала наркотики.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Представник медичного закладу повідомив, що 38-річна жінка народила здорову дитину, пологи відбулися природним шляхом. На жаль, стан жінки значно погіршився в післяпологовому періоді.

"Її негайно доставили у відділення інтенсивної терапії, де лікарі боролися за її життя. На жаль, організм пацієнтки не реагував на жодні ліки, і настала смерть, - прокоментувала Єва Тодоров, прес-секретар Глоговської лікарні.

За фактом смерті жінки розпочато розслідування, яке веде Окружна прокуратура в Глогові. Правоохоронці назвали шокувальну причину, породілля могла померти через вживання наркотиків.

Розтин тіла не дозволили чітко встановити причину смерті. Як наслідок, слідчі призначили додаткові токсикологічні дослідження.

На вимогу прокуратури суд прийняв рішення про передачу дитини загиблої 38-річної жінки в прийомну сім'ю.

Нагадаємо, у Польщі в Заласево, що під Познанню, у власному будинку під час гасіння пожежі знайшли мертвими батьків та двох дітей. Поліція встановила, що людей могли вбити, а щоб приховати злочин - помешкання підпалили.

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