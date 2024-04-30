У Польщі знайшли джерело натхнення братів Грімм: де сховали загублені скарби

Знайдені в Познані книжки з приватної бібліотеки братів Грімм дають уявлення про їхню творчість та дослідницьку роботу.

Брати Якоб та Вільгельм Грімм, одні з найвідоміших казкарів 19 століття, більшу частину свого життя присвятили розвитку німецької філології та дослідницькій діяльності. Знайдені у Польщі 27 книжок з їхньої бібліотеки дозволять пролити світло на те, якими методами вони користувалися у своїй роботі.

Про це пише сайт "Наука в Польщі".

Після другої світової війни частина бібліотеки братів Грімм, яка налічувала понад 8 тисяч томів, безслідно зникла. Тепер 27 загублених примірників знайшли в університетській бібліотеці Університету Адама Міцкевича у Познані. Професорка університету Еліза Печул-Кармінська з факультету сучасних мов та бібліотекар Рената Вільгосевич-Скутецька, які проводили пошук, вважають, що знайдені тома можуть зробити істотний внесок у розвиток сучасних досліджень роботи братів Грімм. Дослідниці не втрачають надію, що у колекції бібліотеки можуть зберігатися й інші зниклі безвісти скарби, які належали відомим казкарям.

Пошуки цих 27 примірників з бібліотеки братів Грімм тривали чотири місяці. Дослідниці нагадали, що брати Грімм, незважаючи на юридичну освіту, займалися дослідженнями з історії мови і вважаються піонерами німецької філології. Вони збирали старовинні гравюри, рукописи, книги на різні теми та різними мовами.

"Вони намагалися зібрати не стільки унікальні твори, скільки широкий вибір рідкісних видань в галузі історії, літератури та культури індоєвропейських народів", – написали дослідниці у статті про результати своїх пошуків.

Брати Грімм не лише збирали книги, а й працювали з ними.

"Гримми ставилися до своєї бібліотеки передусім як до інструменту роботи, тому вони залишали в книгах – навіть у найрідкісніших старовинних гравюрах – сліди свого уважного читання: підкреслення, примітки та позначки, іноді навіть шпилькою", – додали дослідниці.

Книжки, знайдені в Познані – не виключення. Вони містять примітки Якуба і Вільгельма. "Виділені персонажі чи місця, які становили для них інтерес, та навіть великі частини тексту. На задньому форзаці Якуб часто складав список помічених фрагментів, наприклад, записував власні імена та сторінки, на яких вони були знайдені", – йдеться у статті.

Науковиці підкреслили, що ці записи становлять велику цінність для дослідження спадщини братів Грімм, оскільки можуть дати уявлення про їх метод роботи та вибір сюжетів для написання казок.

Колекція книг Вільгельма та Якуба Грімм, яку вони збирали 60 років, розглядається в Німеччині як окремий предмет дослідження. Її збережені рештки знаходяться в експозиції берлінської бібліотеки.

Дослідники вважають, що частина бібліотеки братів Грімм потрапила у Познань у післявоєнний період внаслідок переміщення бібліотечних фондів. Однак було встановлено, що дві книги були передані у 1898–1899 роках до Бібліотеки кайзера Вільгельма у Познані, яка на той час створювалася як копія Бібліотеки Королівського університету у Берліні. Потім, у 1919 році, ці колекції перейшли у власність нещодавно створеного університету в Познані.

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