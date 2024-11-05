У Польщі знайшли могилу "вампірки" Зосі із серпом на шиї: тест ДНК показав, ким насправді була дівчина

У Польщі знайшли останки жінки, яку поховали із серпом на шиї та замком на нозі, звинувачуючи у вампіризмі. Науковці встановили причини смерті дівчини.

Про це пише thesun.co.uk.

Зосю, як назвали останки 17 століття, археологи знайшли на могилі в польському селі П'єн у 2022 році. Її могила тоді викликала інтригу, оскільки скелет 18-річної дівчини був знайдений із серпом на шиї та замком на нозі.

Серп був розміщений таким чином, що якби Зося спробувала встати, вона була б обезголовлена.

Вважається, що це були заходи безпеки, зроблені живими, які боялися, що підліток був вампіром і міг повернутися з мертвих. Зося померла в розпал легендарної епідемії вампірів у Польщі в 17 столітті.

У той час стало звичайною практикою класти серп на шию померлим або навіть підкладати каміння під щелепи.

Такі знахідки призвели до того, що місцевість, неподалік від села П'єн, стали називати "полем вампірів". Аналіз ДНК також вказує на те, що Зося походила зі Скандинавії і могла вважатися небажаною чужинкою, оскільки її смерть сталася в період конфлікту між Польщею та Швецією.

Її череп також показав, що у неї був випираючий зуб, який, можливо, спричинив побоювання, що вона була кровопивцею.

Сканування скелета показало, що у неї також була аномалія грудної кістки, яка, за повідомленням журналу Archeology, і стала причиною її смерті. Аномалією була гемангіома - пухлина, розташована в грудній кістці.

У важких випадках гемангіома може бути небезпечною для життя, оскільки може вражати дихальну систему та інші органи. Гемангіома також може спричинити неконтрольовану кровотечу, яка також могла призвести до її смерті - особливо, якщо врахувати медичні втручання, доступні на той час.

Судово-медичний антрополог доктор Хізер Едгар з Університету Нью-Мексико каже, що пухлина і такі симптоми, як біль і можливі втрати свідомості, могли сприяти тому, що жінку сприймали як "інакшу" у забобонному суспільстві.

Нагадаємо, під час археологічних розкопок на цвинтарі 17 століття в селі П'єн учені натрапили на незвичайне поховання жінки в шовковій шапочці, що вказує на високий статус, і з великим зубом-різцем, що стирчить.

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