У Польщі знайшли поховання "вампірів": дитина обличчям вниз та трикутні замки на ногах

Дослідники у Польщі виявили поховання "вампірів" — дітей, який поховали за всіма традиціями та забобонами того часу.

У Польщі археологи з Інституту археології університету Миколи Коперника знайшли дитину, поховану обличчям донизу з "антивампірським" трикутним замком.

Про це пише Heritage Daily.

Відкриття було зроблено поблизу села Пнє, розташованого в Поморському воєводстві на півночі Польщі. Поховання датується XVII століттям. Воно було знайдено поруч із відкритою 2022 року могилою "вампірки", яку поховали з серпом на шиї, щоб запобігти її спробам повстати з мертвих.

Дитина була похована обличчям вниз, що, згідно з ритуалами того часу, мало змусити померлого вгризатися в землю, якщо він хотів вибратися з могили. Більшість останків археологи дістали, однак не змогли дістати частину ноги, яка була прикута на замок під п’ятою. Дослідники стверджують, що такий захист встановлювався для оберігання живих від померлих і символізував завершення останнього етапу життя.

Поруч із похованням дитини археологи знайшли також яму з останками трьох інших дітей. У ній був уламок щелепи із залишками зеленої фарби, в якому дослідники виявили сліди золота, перманганату калію та міді.

Рештки щелепи "вампіра" / Фото: Університет Миколи Коперника (https://www.umk.pl/)

Вчені припускають, що фарбування було спричинене зіллям, яке готували для лікування "вампіризму", а саме кладовище, ймовірно, було місцем поховання людей, відкинутих суспільством, як за життя, так і після смерті.

Нагадаємо, мексиканка Марія Хосе Крістерна, відома як "жінка-вампірка", зробила загалом 49 модифікацій тіла, зокрема ікласті зуби, роздвоєний язик, титанові роги та татуювання очей, аби бути схожою на вампіра.

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