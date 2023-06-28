У Помпеях виявлено давньоримське зображення "предка піци" (фото)

Ця знахідка стала першим доказом того, що давні римляни їли щось на кшталт піци.

На розкопках давньоримського міста Помпеї знайшли настінний розпис, на якому зображено страву, зовні дуже схожу на сучасну піцу.

Про це повідомляє ANSA.

Зображення знайшли під час розкопок кам'яного багатоповерхового житлового будинку у Помпеях. Він розташований в атріумі резиденції, поряд із якою була пекарня. Поблизу знайшли три скелети людей, які загинули під час виверження Везувію.

Страва виглядає як круглий коржик, поряд з яким стоїть кубок з червоним вином і лежить гранат з фініками. І хоча ключові інгредієнти, такі як помідори, ще не були привезені до Італії, форма коржика надзвичайно схожа на сучасну піцу.

Фото Italian Ministry of Culture

Піца — одна з найбільш популярних страв нашої епохи, але, незважаючи на це, її коріння довго залишалося незрозумілим.

Слово "піца" вперше з'явилося в латинському тексті з центрального італійського міста Гаета, що тоді ще входило до складу Візантійської імперії, в 997 р. н. е. Можливо, слово походить від того ж кореня, що й грецьке "піта" (πίσσα). Сама πίσσα у греків, ймовірно, з'явилися зі Сходу. Сирні коржики з додаванням фініків вживали в їжу воїни Персії ще в V столітті до нашої ери.

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