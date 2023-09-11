У пошуках дружини: чоловік влаштував побачення з сотнею жінок з усіх 50 штатів Америки (фото)

Він мав безліч побачень у різних містах, але поки що не знайшов "ту особливу".

Двічі проїхати США в надії знайти наречену виявилося марним заняттям для романтика Меттью Вурніга, який зустрічався з жінками з кожного штату і продовжує шукати свою ідеальну пару.

Про це пише nypost.com.

"Я досі парубок", - сказав Вурніг, 26-річний творець цифрового контенту і знавець побачень з Гантлі, штат Монтана, після серії невдалих романтичних зв'язків зі 100 жінками. З ними він познайомився онлайн від 2020 року.

Меттью Вурніг влаштував побачення з сотнею жінок з усіх 50 штатів Америки / Фото: Caters

Меттью розпочав загальнонаціональний пошук другої половинки у розпал пандемії, щоб додати трохи пікантності у своє ізольоване життя.

"Я скачав Tinder під час ізоляції через нудьгу", - сказав Вурніг, додавши, що він швидко зрозумів, що програма дозволяє йому встановити своє місце розташування в будь-якій точці Америки. "Я ходив на віртуальні побачення з дівчатами в різних штатах, а коли ізоляція закінчилася, я захотів зробити це в реальному житті. Усі побачення минули досить гладко, але, на жаль, я не знайшов цього особливого зв'язку. Отже, я вирішив здійснити поїздку ще раз".

Вурніг стрибнув до своєї автівки, білого прикрашеного пікапа, і вирушив у п'ятимісячний пошук нареченої від штату до штату, який розпочався в Мічигані і закінчився на Алясці.

Меттью Вурніг влаштував побачення з сотнею жінок з усіх 50 штатів Америки / Фото: Caters

"Я їздив скрізь, окрім Аляски та Гаваїв, мені доводилося летіти до цих штатів", — зазначив велелюбний кочівник. "Я спланував свою подорож, намітивши найефективніший за часом маршрут".

Він також ретельно планував кожну зустріч з обраницями. Замість того, щоб пригощати всіх своїх потенційних коханих вечерею при свічках, Вурніг організував кожне побачення так, щоб воно було яскравим та особливим.

"Я хотів бути впевненим, що створюю унікальні враження для себе і кожної зі своїх побачень, щоб вони були добре продуманими, а не просто стандартними, нудними вечерями", - сказав він. "Деякі заходи, які ми проводили на побаченнях, містили зіплайнінг, парасейлінг, політ на гелікоптері, верхову їзду, катання на байдарках, пейнтбол і катання на човні".

Меттью Вурніг влаштував побачення з сотнею жінок з усіх 50 штатів Америки / Фото: Caters

Любитель шумних веселощів, Вурніг зізнався, що обирав подвиги, які дозволяли йому та його новим подругам насолодитися динамічною дією.

"Це набагато краще, ніж просто сидіти одне навпроти одного за столом і запитувати", - наполягав він. "Це більше схоже на співбесіду, ніж на веселе побачення. Найгірше побачення для мене — це похід до кіно. Ви не можете говорити, окрім як поділитися своєю думкою про фільм після. Мені це просто здається нудним".

Меттью Вурніг влаштував побачення з сотнею жінок з усіх 50 штатів Америки / Фото: Caters

На щастя для нього, більшість його обнадійливих коханих поділяли його сміливий дух.

"З усіх побачень, на яких я був зараз, не було жодної жахливої історії, оскільки всі вони минули досить гладко. Очевидно, були деякі, які були трохи незручними", - сказав він. "Деякі дівчата були дуже сором'язливими і не могли добре підтримати розмову, або їхній характер здавався сухим. Були також дівчата з поганим характером, фанатками яких я не був, проте я з повагою пройшов через них, і жодне з побачень не було надто жахливим".

Меттью Вурніг влаштував побачення з сотнею жінок з усіх 50 штатів Америки / Фото: Caters

І хоча Вурніг запалив іскру, монтанець сказав, що вступати у стосунки на відстані не видається доцільним.

"Мені вдалося зав'язати добрі зв'язки з декількома дівчатами, але, звичайно, вони живуть за багато кілометрів від мене в різних штатах, і після одного побачення ми не одразу вступаємо у стосунки", - сказав він, зазначивши, що для деяких є надія. "Ми досі спілкуємося і підтримуємо зв'язок. Можливо, якщо надалі хтось із нас переїде, то щось може статися".

Меттью Вурніг влаштував побачення з сотнею жінок з усіх 50 штатів Америки / Фото: Caters

Але його шлюбна місія була повним провалом — шляхом він засвоїв декілька цінних життєвих уроків.

"Те, як люди ростуть, справді впливає на те, як вони діють, і було дійсно цікаво спостерігати за цим, коли я подорожував зі штату до штату. Наприклад, дівчина з Айови, яка виросла на фермі, зовсім відрізнялася від дівчини, яка виросла в Нью-Йорку. Одна більш невимушена і спокійна, тоді як інша більш вимоглива. Я дізнався багато нового про те, з ким я можу краще спілкуватися. Сподіваюся, це допоможе мені у побаченнях у майбутньому", - сказав він.

Меттью Вурніг влаштував побачення з сотнею жінок з усіх 50 штатів Америки / Фото: Caters

Тепер він ділиться своїми перлинами мудрості з іншими, сподіваючись знайти дружину.

"Хоча всі дуже різні, це показало мені, наскільки ми всі схожі. Ми всі любимо сміятися та усміхатися, хочемо почуватися особливими та веселитися. Мої поради для хлопців: просто будьте собою та будьте справжніми. Дівчата просто хочуть почуватися комфортно поряд з вами, щоб вони могли бути самими собою, розкритися та поговорити. Вони не хочуть почуватися сором'язливими або незручними поряд з вами. Я також порадив би просто бути впевненим у собі і діяти. Якщо ти побачиш когось симпатичного, просто зроби це", - порадив Вурніг.

Нагадаємо, жінка на святі випадково "спалилася" на зраді з рідним братом свого чоловіка. Після інциденту пара розлучилась.

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