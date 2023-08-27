У пошуках Нессі: в Шотландії сотні добровольців знову пішли по Лохнеське чудовисько

Історію про чудовисько склали ще за часів раннього середньовічча.

Сотні добровольців у гірській Шотландії вкотре вийшли на пошуки Лохнеського чудовиська, яке не можуть відшукати протягом 90 років.

Про це пише ВВС.

Звідки взялася легенда про Нессі

Історію про чудовисько склали ще за часів раннього середньовічча, коли ірландський монах Святий Колумба, який хрестив поган, своїми молитвами врятував місцевого селянина від чудовиська, що вискочив з річки Несс, що нібито випливало з озера.

Сучасна історія Нессі почалася в 1933 році, коли керуюча готелю в селі Драмнадрохіт Олді Маккей заявила, що побачила в озері Лох-Несс величезну істоту, схожу на кита.

Історію опублікувала місцева газета Inverness Courier, редактор якої, Еван Беррон, і запропонував називати таємничу істоту Лохнеським монстром або чудовиськом.

Відтоді люди зробили чимало фотографій сумнівної якості, на яких був нібито можна було побачити Нессі. Направду, деякі зі знимків згодом виявилися фейковими.

Сучасні пошуки Нессі

Пошуки, які тривають цими днями, 26-27 серпня, влаштували дві сотні добровольців. Вони обіцяють, що ця подорож стане наймасштабнішою за останні півстоліття.

У межах операції спостерігачі стежитимуть за поверхнею озера з навколишніх пагорбів, над Лох-Нессом кружлятимуть безпілотники, оснащені інфрачервоними камерами, а у воду будуть опущені гідрофони, здатні засікти будь-який незвичайний шум.

Ще 300 добровольців передплатили те, щоб відстежувати пряму трансляцію з камер, спрямованих на озеро, на випадок, якщо спостерігачі на місцях щось пропустять.

"Якщо в озері ховається якась таємнича істота (оптимісти сподіваються, що це може бути плезіозавр), то йому є де сховатися: Лох-Несс досягає 36 км у довжину, а його глибина місцями перевищує 200 метрів. У ньому міститься до 7452 млн. кубометрів води, більше, ніж у всіх озерах Англії та Уельсу разом узятих", — обіцяють добровольці.

Тим часом вчені знайшли найглибшу рибу, яку коли-небудь бачили у світі. Вони такожпоказали, який вигляд вона має. Все це відбулося біля берегів Японії вчені зафільмували найглибоководнішу рибу. Вона плаває на глибині 8336 м.

Читайте також: