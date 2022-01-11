У пошуках їжі наткнувся на цінний скарб: борсук відкопав в печері понад 200 стародавніх монет (фото)

У пошуках їжі наткнувся на цінний скарб: борсук відкопав в печері понад 200 стародавніх монет (фото)

Схованка з монет була виявлена у печері поблизу нори борсука.

На півночі Іспанії борсук, який шукав їжу, відкопав 209 римських монет, які, припускають, датуються III-V ст. Про знахідку археологам повідомив місцевий мешканець, котрий натрапив на скарб.

Про це пишуть The Guardian та BBC.

Зазначається, що чоловік на ім'я Роберто Гарсія помітив розсипані стародавні монети під час прогулянки поблизу печери в муніципалітеті Градо в північному регіоні Астурії. Про знахідку він повідомив місцевих істориків, після чого до печери відправили експедицію.

Археологи виявили 209 римських монет, які могли перебувати в обігу у III-V ст. нашої ери. Більшість монет пізньої римської епохи походять із північного та східного Середземномор'я — з Антіохії, Константинополя, Салоніки, вони виготовлені з міді та бронзи. Найбільша з них важить понад 8 грамів, містить 4% срібла і, ймовірно, була викарбувана в Лондоні.

CNN

Уточнюється, що монети виявили за кілька метрів від нори борсука через кілька місяців після того, як шторм "Філомена" викликав сильний снігопад в регіонах Іспанії і паралізував країну. Тому, на думку фахівців, борсук випадково відкопав скарб, шукаючи їжу під час снігової бурі, сподіваючись виявити ягоди або черв'яків.

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"На сьогодні це найбільший скарб римських монет, знайдений у печері на півночі Іспанії", - розповів археолог Альфонсо Фанхул Пераса.

Фахівці вважають, що, імовірно, скарб був захований біженцями. Наразі монети очищають і незабаром виставлять у Археологічному музеї Астурії.

"Ми думаємо, що це відображення соціальної та політичної нестабільності", - сказав археолог.

CNN

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