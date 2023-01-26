У пошуках золотих прикрас своєї дружини чоловік перерив весь сміттєвоз

Мешканець австралійського штату Вікторія, повернувшись із відпустки, виявив, що вдома через незачинені дверцята морозильної камери в холодильнику зіпсувалися всі продукти. Щоб прибрати сморід, він спорожнив морозилку, висипавши весь її вміст до мішка, та відніс на смітник. Лише після того, як сміттєвоз вивіз сміття, чоловік згадав, що зберігав у морозилці пакет із золотими прикрасами своєї дружини на кілька тисяч доларів.

Як повідомляє ABC, чоловік звернувся по допомогу до свого однокласника, який працював у муніципалітеті, і за його сприяння зв’язався з підрядником із вивезення сміття.

На щастя, сміттєвоз, в якому опинилися не лише зіпсуті продукти, але й мішечок із золотими прикрасами, ще не спорожнили. Вантажівку розвантажили на складі муніципалітету і почалися пошуки "голки в копиці сіна".

Сміттєвоз завантажив близько 500 баків сміття – загалом від шести до восьми тонн відходів. Коло пошуків вдалося звузити за типом мішків для сміття, які використовував чоловік. Також орієнтувалися за часом, коли необачний чоловік виніс сміття.

Попри мізерні шанси на успіх, чоловікові вдалося впізнати частину свого сміття, яке він виносив із саду. Поруч знайшовся і пакет з відходами з холодильника, а в ньому - заповітний мішечок із золотом.

"Того дня було дуже спекотно, тому це додало радості від того, що ми знайшли його так швидко", - зауважила представниця компанії, яка займаєтся вивезенням сміття.

Нагадаємо, Національний архів Нідерландів оприлюднив стару карту, на якій зазначене місце, де начебто німецькі солдати наприкінці Другої світової війни сховали цінні речі на мільйони євро. Десятки шукачів скарбів вирушили в поля навколо села Оммерен.

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