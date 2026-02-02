У прямій кишці чоловіка медики знайшли артснаряд: вони були шоковані, як він туди потрапив

Медики врятували чоловіка із снарядом у прямій кишці / © Фото з відкритих джерел

У Франції медики в прямій кишці чоловіка виявили 20-сантиметровий артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Через це лікарню, де рятували пацієнта, довелось евакуювати.

Про це пише французьке видання La Dépêche.

24-річний чоловік, ім'я якого не називається, пізно в суботу ввечері звернувся до відділення невідкладної допомоги Rangueil у Тулузі, на південному заході країни.

«Він перебував у стані сильного дискомфорту, вставивши великий предмет у пряму кишку. Була проведена екстрена операція, і виявилося, що цей предмет — артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Що гірше, він не вибухнув, тому довелося викликати саперів для знешкодження снаряда, а пожежна бригада була в готовності», - йдеться у матеріалі.

Французькі ЗМІ повідомили про шокувальний випадок. Джерело: ladepeche.fr

Персонал і пацієнти були евакуйовані з лікарні, а навколо відділення невідкладної допомоги було встановлено периметр безпеки, перш ніж снаряд 1918 року був визнаний безпечним.

Пацієнт, громадянин Франції, мав бути допитаний поліцією цього тижня, оскільки прокуратура розглядала можливість притягнення його до відповідальності за поводження з «боєприпасами категорії А», як повідомив офіцер.

Спочатку не було пояснення, чому снаряд опинився в тілі чоловіка, але місцеві ЗМІ припустили, що це могло бути пов'язано з його соціальним життям.

Газета пише, що медичний персонал у Тулузі «звик лікувати жертв, які отримали травми під час сексуальних ігор».

37-міліметровий латунний і мідний снаряд мав довжину 20 см і використовувався Імперською німецькою армією наприкінці Першої світової війни.

