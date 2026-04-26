У природу повертають вид, який вважали вимерлим: що це за тварина (фото)
Вид понад 30 років вважався вимерлим у природному середовищі.
В Австралії стартувала унікальна програма відновлення виду, який понад 30 років вважався зниклим у дикій природі.
Як пише Mirror, йдеться про Eastern barred bandicoot — невеликого сумчастого, популяція якого колись опинилася на межі зникнення.
Ще 1991 року цей вид офіційно визнали вимерлим у дикій природі. Наприкінці 1980-х років залишалося лише близько 60 особин, які виживали на сміттєзвалищі у штаті Вікторія.
Попередні спроби повернути бандикутів до природного середовища зазнавали невдачі через інбридинг, що послаблював генетичне здоров’я популяції. Однак цього разу науковці застосували новий підхід — так званий «генетичний порятунок».
Суть методу полягає у схрещуванні тварин із різних популяцій. Зокрема, бандикутів з материкової частини Австралії об’єднали з популяцією з Тасманії, яка була ізольована понад 10 тисяч років. Це дозволило суттєво підвищити генетичне різноманіття.
Проєкт отримав фінансову підтримку від Amazon через екологічну ініціативу Right Now Climate Fund. Компанія також інвестує в інші природоохоронні програми в Австралії, включно з розведенням рідкісних видів та відновленням середовищ їхнього існування.
До реалізації програми долучилися Odonata Foundation, Cesar Australia та спеціальна команда з відновлення популяції бандикутів.
Науковці зазначають, що ці тварини відіграють важливу роль в екосистемі: під час пошуку їжі вони розпушують ґрунт, покращуючи його структуру та підвищуючи стійкість ландшафтів до посух і повеней.
У межах програми бандикутів планують переселити щонайменше до п’яти різних регіонів Австралії. Мета — створити стабільну популяцію з понад 500 особин, розподілених географічно, щоб зменшити ризик їхнього зникнення через природні катастрофи.
На реалізацію проєкту фонд виділив близько 2,5 млн австралійських доларів. Окрім бандикутів, ініціатива також спрямована на збереження інших рідкісних видів, зокрема східного куола та південного скельного валлабі.
За словами наукового радника програми, вдалося сформувати здорову популяцію з кращими генетичними показниками, що значно підвищує її шанси на довгострокове виживання.
