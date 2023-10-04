У пустелі Саудівської Аравії знайшли таємничі зображення вимерлих верблюдів (фото)

Таємничі зображення верблюдів у пустелі Саудівської Аравії, ймовірно, були створені тисячі років тому.

У пустелі Саудівської Аравії були знайдені таємничі зображення верблюдів на скелях у натуральну величину, створені понад сім тисяч років тому.

Про це пишуть LiveScience та Arkeonews.

На питання, хто і коли їх створив, археологи ще не знайшли точну відповідь.

Згідно з дослідженням, на скелі зображено десяток верблюдів у натуральну величину, нині вимерлого виду, який колись бродив цією смугою пустелі Аравійського півострова тисячі років тому, але ніколи не мав наукової назви.

Картина досить деталізована, на ній зображені переважно самці верблюдів.

Зображення верблюдів на скелі / Фото: livescience

"Більшість з цих вирізьблених верблюдів – самці. На деяких з них зображені верблюди з дуллою – органом, що звисає з щелепи самця верблюда і використовується для приваблення самок", – розповіла авторка дослідження Марія Гуаньєн.

За її словами, пошук різьблених зображень також ускладнювався тим, що поверх фігурок верблюдів також нанесені інші гравюри, які їх перекривають.

Тут же є й інші різночасові твори: зображення полювання на коней, домашніх тварин, або, наприклад, коня та вершника (мабуть, ця композиція датується залізним віком або ще пізнішим часом).

Це ускладнює розуміння того, якою культурою і коли були створені зображення тварин.

Раніше вчені розповіли, що люди заселили Америку на 12 тисяч років раніше, ніж вважалося.

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