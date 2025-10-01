У пустелі знайшли найбільше у світі кладовище літаків (фото)

Літак / © Pixabay

У пустелі американського Тусона ховається найбільша у світі авіаційна стоянка AMARG, відома як могильник літаків, де зберігаються тисячі бойових «пташок» США. Ця таємна база — не просто кладовище, а ключовий елемент оборонної інфраструктури, де техніку можна відновити.

Про це пише aviationweek.

У безлюдних околицях міста Тусон, штат Аризона, розташована найбільша у світі авіаційна стоянка та могильник літаків, офіційно відома як 309 AMARG (Aerospace Maintenance and Regeneration Group — група аерокосмічного обслуговування та відновлення).

Ця гігантська авіастоянка займає понад 1000 гектарів, вміщуючи більш ніж 4000 літаків різних типів: від старих військово-транспортних літаків до сучасних винищувачів і безпілотників. База, також відома як The Boneyard («Кістяк»), служить головним сховищем для ВПС, ВМС, берегової охорони США та навіть NASA.

Авіаційна стоянка AMARG / © скрін з відео

Всупереч поширеній думці, AMARG — це не просто кладовище техніки. Завдяки надзвичайно сухому та жаркому клімату пустелі Аризони, який ефективно стримує корозію, багато літальних апаратів можуть бути відновлені та повернуті до служби.

Для максимальної регенерації літаків тут використовують спеціальні технології:

Спеціальні покриття для захисту фюзеляжу;

Герметизація усіх отворів;

Натрій-азотні контейнери для консервації двигунів.

Фактично, ця авіаційна стоянка є стратегічним активом, що забезпечує США запасними частинами та підтримує боєготовність військових сил.

Заснований після Другої світової війни, могильник літаків AMARG став незамінною частиною оборонної інфраструктури США.

База виконує кілька критично важливих функцій:

Підтримка готовності: забезпечує швидкий доступ до законсервованих літаків. Забезпечення запчастинами: знімає компоненти зі старих моделей для ремонту активного парку. Тренувальні цілі: допомагає перетворювати старі літаки на мішені для тренувань пілотів і ракетних розрахунків.

