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У ресторанах до картоплі фрі та бургерів додають “секретний” інгредієнт: що це таке
Яловичий жир знову став популярним у кулінарії та фастфуді. Саме його використовують для смаження картоплі фрі, бургерів і стейків, адже він добре переносить високі температури й надає стравам характерного смаку.
У багатьох ресторанах швидкого харчування та закладах з американською кухнею для смаження картоплі фрі, бургерів і стейків використовують яловичий жир. Саме він може надавати стравам більш насиченого смаку, хрусткої скоринки та характерного аромату.
Про це йдеться в матеріалі Platena.
Яловичий жир раніше був поширеним у традиційній кухні, однак із часом його витіснили рослинні олії, вершкове масло, топлене масло та інші жири. Тепер він знову набирає популярності — зокрема завдяки ресторанам, фастфуду та кулінарним блогерам.
Що таке яловичий жир
Яловичий жир — це очищений жир великої рогатої худоби. Найчастіше його отримують із жиру, що оточує внутрішні органи тварини. Його повільно перетоплюють, фільтрують і охолоджують.
Після застигання він стає твердим за кімнатної температури, має білуватий або злегка жовтуватий колір і майже не має вираженого запаху. Температура плавлення такого жиру становить приблизно 40–48°C, а температура димлення — близько 250°C.
Завдяки цьому яловичий жир добре витримує високі температури й підходить для смаження.
Чому на ньому смажать картоплю фрі
Картопля фрі, приготована на яловичому жирі, має особливий смак. Такий жир допомагає отримати хрустку скоринку, насиченіший аромат і виразніший “м’ясний” післясмак.
Саме тому деякі заклади швидкого харчування та ресторани використовують його для смаження картоплі, бургерів і стейків. Кулінари цінують його за стабільність під час нагрівання та здатність підкреслювати смак страв.
Чи корисний яловичий жир
Яловичий жир містить жиророзчинні вітаміни A, D, E і K, а також стеаринову кислоту та мононенасичені жирні кислоти. Частина його складу подібна до оливкової олії: близько 35–45% становить олеїнова кислота.
Водночас яловичий жир не можна вважати повною альтернативою оливковій олії. У ньому значно більше насичених жирів — приблизно 49–52 г на 100 г продукту. Надмірне споживання таких жирів може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань.
Тому фахівці не радять робити яловичий жир єдиним основним жиром у раціоні. Його можна використовувати для окремих страв, але краще не зловживати.
Яка поживна цінність
У 100 г яловичого жиру міститься приблизно 900 ккал. Майже весь продукт складається з жиру.
Основні показники:
загальна кількість жиру — 100 г;
насичені жири — близько 49–52 г;
мононенасичені жири — близько 40–45 г;
поліненасичені жири — близько 3–5 г.
Серед основних жирних кислот у складі — стеаринова, пальмітинова та олеїнова.
Чому він знову став популярним
Повернення яловичого жиру пов’язують із трендом на традиційні продукти та мінімально оброблену їжу. У соцмережах популярності набирають відео, де на ньому смажать стейки, картоплю фрі або використовують його в домашній кулінарії.
У США яловичий жир став одним із помітних кулінарних трендів. Його популярність також зростає через недовіру частини споживачів до сильно оброблених продуктів і побоювання щодо трансжирів.
Водночас дієтологи наголошують: попри кулінарні переваги, яловичий жир варто сприймати як продукт для помірного вживання, а не як універсальну заміну всім іншим жирам.