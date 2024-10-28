У ресторані три дні подавали піцу з канабісом: чим це закінчилося

Піцерія попросила вибачення після того, як подала клієнтам страву з вмістом ТГК.

Відома піцерія Yeti's Pizza у місті Стоутон, штат Вісконсін, США, ненавмисно три дні подавала піцу з наркотиком.

Про це повідомляє The Hill.

Медики повідомили, що доставили до лікарні декількох людей з симптомами, пов'язаними з ТГК, і всі вони зазначили, що харчувалися в ресторані.

Керівництво ресторану заявило, що помилково приготувало їжу з використанням забрудненої дельта-9 олії, випадково взятої зі спільного сховища. Це один з основних канабіноїдів, який відповідає за психоактивні ефекти канабісу.

"Спільнота Yeti's з глибоким жалем повідомляємо вам про можливе забруднення піци, проданої у період від вівторка, 22 жовтня, 16:30, до четверга, 24 жовтня, 12:00", - йдеться в коментарі закладу. "Отримавши повідомлення від персоналу, власника та працівників про незрозумілі фізичні реакції, ми провели розслідування спільно з поліцією Стоутона та місцевими службовцями охорони здоров'я. Ми хочемо запевнити вас, що вся продукція, яка постраждала від отруєння, була знищена. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою для вдосконалення наших протоколів зберігання та безпеки, щоб запобігти повторенню подібних випадків і гарантувати безпеку наших клієнтів".

Побічні ефекти від вживання дельта-9 містять тривогу, параною, запаморочення і підвищення кров'яного тиску.

Міський департамент охорони здоров'я заявив: "Якщо ви з'їли піцу і відчуваєте симптоми, пов'язані з ТГК, зверніться до свого лікаря або зателефонуйте 911, якщо ваші симптоми погіршуються. Майте на увазі, що реакція кожної людини може бути різною, а концентрація ТГК у піці може варіюватися залежно від шматка".

Нагадаємо, у Німеччині ресторан готував піцу із кокаїном. Влада не могла повірити, чому одна з піц закладу була такою популярною.

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