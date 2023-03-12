У РФ лесбійка замовила собі повію на 8 Березня, але подарунок не вдався: деталі

Коли повія зателефонувала уточнити деталі та почула жіночий голос — тут же вимкнула телефон і більше не з'являлася в Мережі. Гроші, заплачені наперед, вона так і не повернула.

У Краснодарському краї РФ лесбійка замовила собі послуги повії на 8 Березня, але та відмовилася її обслуговувати та втекла з грошима.

Про це пише російський телеграм-канал Mash.

"Товарознавець Дарина дуже хотіла тепла і ласки прямо зараз. Полізла на сайт "Повії Армавіра" з занепалими, але знаючими собі ціну жінками. Вибрала ту саму, кинула майже 14 тис. рублів за послугу і стала чекати. Коли обраниця зателефонувала уточнити деталі і почула жіночий голос — відразу вимкнула телефон і більше не з'являлася в Мережі", — йдеться в повідомленні.

Російська поліція проводить перевірку, порушено справу за статтею "шахрайство".

Раніше повідомлялося, що 41-річний чоловік помер від інсульту після прийому Віагри з алкоголем.

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