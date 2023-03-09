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У РФ у гуртожитку унітази переставили на кухню (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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4188
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У РФ у гуртожитку унітази переставили на кухню (фото)

Фото: t.me/mash_siberia

Мешканці гуртожитку будуть їсти та ходити до туалету в одному місці.

У російському Омську у гуртожитку унітази переставили на кухню.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Зазначається, що мешканці гуртожитку кілька років вимагали капітального ремонту через тріщину в цегляній кладці будівлі. Зрештою робітники розпочали ремонт та розібрали торцеву стіну. Але людей на час робіт не відселили.

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Унітази, які раніше розташовувалися за цією стіною, перенесли на спільну кухню.

"До туалету ходити більше ніде, і жителі гуртожитку, на думку чиновників, легко зможуть жити в подібних умовах, тим більше і вау-рішення у них є: треба лише перенести унітази та душові — у місце, де їдять. Коли закінчать роботи на південному фасаді, візьмуться за північний, а там, дивишся, і ліжка поруч із туалетом виявляться", — зазначають у телеграм-каналі "Mash".

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Нагадаємо, що окупанти в Україні активно займаються мародерством. Особливо дивно, що росіяни крадуть навіть унітази.

На одному із напрямків ведення бойових дій росіяни покинули КАМАЗ із самим пограбуванням українського майна. У кузові видно телевізор, кондиціонер та мультиварку.

А мешканка звільненої від росіян Херсонщини розповіла, як окупант вимагав від неї код у мультиварку, бо думав, що це сейф.

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Дата публікації
Перегляди
4188
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