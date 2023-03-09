У РФ у гуртожитку унітази переставили на кухню (фото)

Мешканці гуртожитку будуть їсти та ходити до туалету в одному місці.

У російському Омську у гуртожитку унітази переставили на кухню.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Зазначається, що мешканці гуртожитку кілька років вимагали капітального ремонту через тріщину в цегляній кладці будівлі. Зрештою робітники розпочали ремонт та розібрали торцеву стіну. Але людей на час робіт не відселили.

Унітази, які раніше розташовувалися за цією стіною, перенесли на спільну кухню.

"До туалету ходити більше ніде, і жителі гуртожитку, на думку чиновників, легко зможуть жити в подібних умовах, тим більше і вау-рішення у них є: треба лише перенести унітази та душові — у місце, де їдять. Коли закінчать роботи на південному фасаді, візьмуться за північний, а там, дивишся, і ліжка поруч із туалетом виявляться", — зазначають у телеграм-каналі "Mash".

Нагадаємо, що окупанти в Україні активно займаються мародерством. Особливо дивно, що росіяни крадуть навіть унітази.

На одному із напрямків ведення бойових дій росіяни покинули КАМАЗ із самим пограбуванням українського майна. У кузові видно телевізор, кондиціонер та мультиварку.

А мешканка звільненої від росіян Херсонщини розповіла, як окупант вимагав від неї код у мультиварку, бо думав, що це сейф.

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