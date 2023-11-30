У Рівному поліція затримала Санта Клауса на мотоциклі: що сталося (відео)

Водій у червоному костюмі та з білою накладною бородою не мав права кермувати таким транспортним засобом.

Співробітники патрульної поліції затримали у Рівному чоловіка у костюмі Санта Клауса, який пересувався дорогою не в традиційних для цього персонажа зимових свят санях із упряжкою оленів, а в мотоциклі з коляскою.

Як повідомляє місцеве видання “Рівне вечірнє”, причиною зупинки було те, що пасажир Санта Клауса не мав на голові шолома, як це передбачено правилами дорожнього руху.

Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, то виявилося, що водій у червоному костюмі та з білою накладною бородою не мав права кермувати мотоциклом, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

Стосовно 33-річного “Санти” патрульні склали склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 126 КупАП. За таке порушення водієві, який дещо передчасно почав створювати різдвяний настрій на вулицях міста, загрожує штраф у розмірі 3 400 грн.

Мотоцикл рівненського Санта Клауса транспортували на штрафмайданчик. Ймовірно, розвозити подарунки на Різдво йому доведеться в традиційний спосіб — на летючих санях.