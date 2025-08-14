У Рівному засудили чоловіка через фото на сайті знайомств: що він опублікував

Чоловік опублікував відверті фото на сайті знайомств

У Рівному до 1 року пробаційного нагляду засудили чоловіка через відверте фото на сайті знайомств.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду Рівненської області.

За даними суду, підозрюваним є одружений чоловік, який за місцем свого проживання зареєстрував на сайті секс-знайомств. Туди він завантажив пікантні фото, через що його і судили. Хто і як повідомив поліцію про анкету чоловіка — невідомо.

Жителя Рівного звинуватили за ч. 1 ст. 301 КК України.

Під час досудового слідства підсудний уклав угоду з прокурором. Він розкаявся та визнав себе винним.

Чоловіка засудили до 1 року пробаційного нагляду.

