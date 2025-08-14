- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 339
- Час на прочитання
- 1 хв
У Рівному засудили чоловіка через фото на сайті знайомств: що він опублікував
У Рівному покарали чоловіка через пікантні фото на сайті знайомств.
У Рівному до 1 року пробаційного нагляду засудили чоловіка через відверте фото на сайті знайомств.
Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду Рівненської області.
За даними суду, підозрюваним є одружений чоловік, який за місцем свого проживання зареєстрував на сайті секс-знайомств. Туди він завантажив пікантні фото, через що його і судили. Хто і як повідомив поліцію про анкету чоловіка — невідомо.
Жителя Рівного звинуватили за ч. 1 ст. 301 КК України.
Під час досудового слідства підсудний уклав угоду з прокурором. Він розкаявся та визнав себе винним.
Чоловіка засудили до 1 року пробаційного нагляду.
Нагадаємо, одруженого українця шантажували через його інтимний зв’язок з чоловіком.