Цікaвинки
339
1 хв

У Рівному засудили чоловіка через фото на сайті знайомств: що він опублікував

У Рівному покарали чоловіка через пікантні фото на сайті знайомств.

Віра Хмельницька
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловік опублікував відверті фото на сайті знайомств

У Рівному до 1 року пробаційного нагляду засудили чоловіка через відверте фото на сайті знайомств.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду Рівненської області.

За даними суду, підозрюваним є одружений чоловік, який за місцем свого проживання зареєстрував на сайті секс-знайомств. Туди він завантажив пікантні фото, через що його і судили. Хто і як повідомив поліцію про анкету чоловіка — невідомо.

Жителя Рівного звинуватили за ч. 1 ст. 301 КК України.

Під час досудового слідства підсудний уклав угоду з прокурором. Він розкаявся та визнав себе винним.

Чоловіка засудили до 1 року пробаційного нагляду.

Нагадаємо, одруженого українця шантажували через його інтимний зв’язок з чоловіком.

