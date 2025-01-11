У Рівному жінка поскаржилась на сусіда до поліції, бо той облив свяченою водою її двері

Жінка поскаржилася,що сусід вирішив з нагоди свята Водохреща вилити на її вхідні двері воду.
Жителька Рівного поскаржилась до поліції, що сусід облив її двері свяченою водою.
Про це пише "Рівне Медіа" з посиланням на речницю патрульної поліції області Тетяну Рачок.
Як зазначається, виклик до будинку надійшов близько 10.30, 6 січня, коли українці відзначали Водохреще за новим стилем.
Жінка поскаржилася,що сусід вирішив з нагоди свята вилити на її вхідні двері воду.
"Зі сторонами провели профілактичну бесіду та врегулювали конфлікт на місці. Адмінматеріалів ні на кого не складали", – йдеться в повідомленні.
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