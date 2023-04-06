У родині чоловіка народилася перша дочка за понад 130 років - фото

Від 1885 року в американській сім'ї народжувалися лише хлопчики.

Батьки з Мічигана, США, Керолін та Ендрю Кларк народилася донька Одрі.

Поява дівчинки на світ 17 березня знаменує собою не лише новий розділ у житті пари, але й те, що дитина стала є першою дочкою, яка народилася в сім'ї з боку Ендрю за понад 130 років.

Про це пише goodmorningamerica.com.

Згідно з записами сім'ї чоловіка від 1885 року народжувалися лише хлопчики.

"Це стало величезним сюрпризом для всіх нас", - прокоментував радісну подію Ендрю.

Фото: goodmorningamerica.com

Керолін зізналася, що чула цю приголомшливу історію десять років тому, коли почала зустрічатися з Ендрю, і не зовсім повірила своїм вухам.

"Я попросила його батьків підтвердити цю інформацію, і вони сказали: "О, так, у нас не було дівчинки по прямій лінії". У нього були дядьки та двоюрідні брати, у яких були дівчата, але в його родоводі не було жодної дівчини", - поділилася вона.

Пара повідомила, що 2021 року у них стався викидень, тому поява на світ Одрі була особливою.

Фото: goodmorningamerica.com

У вересні подружжя запросило сім'ю на вечірку, де відкусили печиво, щоб дізнатися стать дитини. Начинка виявилася рожевою.

Фото: goodmorningamerica.com

"Коли ми дізналися, що вагітні, нам, чесно кажучи, було все одно, чи буде у нас хлопчик чи дівчинка на той момент. Ми просто були вдячні за те, що вагітні, і просто молилися за здорову вагітність та здорову дитину. Це була просто вишенька на торті, що це була дівчинка", - додала вона.

Нагадаємо, 39-річна жінка закохалася у найкращого друга свого сина-підлітка. Вона зізналася, що хотіла б з ним переспати.

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