У росіян проблеми з потенцією: як це пов’язано з війною

У Росії різко виріс попит на афродизіаки — засоби, які підвищують статевий потяг.

Повномасштабна війна РФ проти України вплинула на статеве здоров'я російських чоловіків – у багатьох із них через стрес виникли проблеми з потенцією.

Як повідомляють російські видання, у державі-агресорці значно збільшився попит на афродизіаки.

За інформацією загальноросійської системи "Честный знак", за перші три місяці 2023 року продаж засобів, що підвищують статевий потяг і “чоловічу силу”, зросли на 39%.

Статистика свідчить, що за цей час росіяни купили 2,7 млн упаковок різних афродизіаків, витративши на них 1,8 млрд рублів. Таким чином на тисячу дорослих чоловіків, які зараз проживають в Росії, припало по 392 пачки таких препаратів.

Попит на афродизіаки побив усі попередні рекорди, а найчастіше їх купували в Москві, Московській області, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї та Магаданській області.

Причиною проблем із потенцією у росіян може бути стрес, який вони переживають після повномасштабної війни проти України, зокрема, через мобілізацію.

“Сексуальна сфера дуже чутлива до стресу. З одного боку, секс – це один із найкращих способів впоратися з ним, але з іншого – при тривозі сексуальна функція знижується”, – зауважують лікарі.

Нагадаємо, Росія мала величезний гендерний дисбаланс до вторгнення в Україну. Демографи кажуть, що результати перепису 2021 року покажуть, що в Росії на 10,5 мільйона жінок більше, ніж чоловіків. Війна, розв’язана Путіним в Україні, ще більше знизить народжуваність у Російській Федерації.

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