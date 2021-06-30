У Росії черга на вакцинацію перетворилася на криваву бійку: жінці зламали щелепу

Конфлікт зав'язався через чоловіка, який намагався щепитися без черги.

30 червня у місті Пушкіно (Московська область) облаштували пункт вакцинації від коронавірусу. У процесі очікування через чоловіка почалася сварка. Росіянин намагався вакцинуватися без черги.

Як пишуть російські ЗМІ, чоловік намагався обійти людей, аби потрапити до лікаря, але йому перекрили шлях дві жінки.

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У черзі відбулася лайка, яка переросла на бійку. Одна жінка накинулася на винуватця конфлікту з кулаками. Через якийсь час охороні вдалося заспокоїти конфлікт, але як виявилося, за час бійки постраждали дві жінки: одна отримала забої, а другій зламали щелепу.

Нагадаємо, в Одесі на концерті скандального російського репера Басти побилися дівчата. Сам Баста, за словами очевидців, не відреагував на цю ситуацію.

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