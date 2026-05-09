У Росії чоловіка депортували через відгук про жіночу спідницю

У Росії громадянина Узбекистану депортували після публікації відгуку про жіночу шкіряну спідницю в Інтернет-магазині Wildberries.

Російська влада розцінила допис як «пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків», передає Oddity Central.

Інцидент стався ще у вересні 2025 року. Молодий чоловік на ім’я Ісломджон залишив відгук під товаром — жіночою шкіряною спідницею. До тексту він додав власне фото у цьому одязі.

У коментарі чоловік написав: «Чудова спідниця! Вона приховує не лише недоліки моєї фігури, а й навіть те, що я хлопець».

Імовірно, публікація мала жартівливий характер, однак російські правоохоронці побачили в ній порушення законодавства. Згодом Ісломджон видалив і фотографію, і сам відгук, але це не допомогло уникнути відповідальності.

Чоловіка затримали та звинуватили у «пропаганді нетрадиційних сексуальних уподобань» через поширення інформації, яка нібито формує позитивне ставлення до «нетрадиційних сексуальних стосунків».

У Росії ЛГБТ-рух офіційно визнаний «екстремістським» і заборонений, а будь-які дії, які влада трактує як «пропаганду», можуть призвести до адміністративного або кримінального покарання.

Під час судового засідання Ісломджон визнав провину та просив обмежитися штрафом без депортації. Однак суд не врахував це як пом’якшувальну обставину.

У результаті чоловіка засудили до п’яти діб адміністративного арешту, після чого примусово депортували з території Російської Федерації.

