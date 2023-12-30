У Росії депутат перед Новим роком потішив жінок-колег яйцями: фото

У соцмережах зауважили, що на подарунок депутата російським пенсіонерам можна "лише облизнутися".

Депутат законодавчих зборів Вологодської області РФ Олександр Гордєєв зробив розкішний за російськими мірками новорічний подарунок своїм колегам-жінкам — по упаковці курячих яєць. Відповідне фото з’явилося у соцмережах депутата.

У коментарі виданню “Подъем” Олександр Гордєєв сказав, що цим подарунком він просто хотів підняти настрій, а будь-які інсинуації тут недоречні.

“Чому ви шукаєте те, що бажаєте побачити? Ви не звернули уваги, що основний подарунок — це кілограм горішків усіляких. А яйця це просто для хохми, щоб людям підняти настрій перед Новим роком”, - пояснив депутат-веселун.

У соцмережах пишуть, що депутат зробив “найцінніший подарунок”, який тільки можливий, проте “пенсіонерам залишається лише облизнутися”.

У виданні нагадали, що цієї осені в Росії почалося різке зростання цін на курячі яйця. Влада пояснила це тим, що виробництво не встигає за попитом.

У багатьох регіонах РФ скоротився асортимент яєць, їх почали продавати поштучно, а на ярмарках, де ними торгували з мінімальною націнкою, шикувалися великі черги.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін визнав дефіцит вакцини проти кору в Росії через недостатню кількість сировини для її виготовлення — курячих яєць.

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