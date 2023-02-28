У Росії депутата виключили з партії через фото з локшиною перед Путіним

На чоловіка вже також чекають у поліції

У вівторок, 28 лютого, на пленарному засіданні Самарської губернської думи обговорили вчинок депутата від КПРФ Михайла Абдалкіна, який слухав послання президента РФ Володимира Путіна з локшиною на вухах. У результаті керівництву партії запропонували виключити його зі своїх лав.

Про це пишуть росЗМІ.

Більшість депутатів проголосували за, 11 утрималися.

"Усі присутні дали морально-етичну оцінку вчинку свого колеги депутата. Крім того, є необхідним направити матеріали до правоохоронних органів та органів прокуратури для оцінки того, що сталося", — повідомили на засіданні.

Сам же депутат у своїх соціальних мережах повідомив, що 1 березня на нього вже чекають у поліції.

Тим часом російський диктатор Путін хвилюється, що якщо РФ розвалиться, то росіяни "як народ" можуть зникнути.

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