У Росії депутати продемонстрували вкрай нетрадиційний спосіб боротьби з ожеледицею (відео)

За словами новосибірських політиків, вогнеметом можна висушити тротуари до сухого асфальту.

У Новосибірську місцеві депутати запропонували мешканцям міста використовувати для боротьби із ожеледицею вогнемет.

Відповідне відео з демонстрацією нетрадиційного способу опублікував Telegram-канал “Подъем”.

Депутат міської ради Василь Стрєкалов пояснив, що раніше мешканцям роздавали льодоруби, а також льодоходи для взуття, оскільки традиційні сіль та пісок, розсипані на тротуарах, не рятували від ожеледі. Мовляв, вдень лід топився, сипучі матеріали осідали на дно, а за ніч знову утворювалася крижана кірка.

“Ми показали нашим мешканцям, що ми у постійному пошуку. Ми налаштовуємо їх на творчість”, - пояснив депутат.

За його словами, вогнеметом можна висушити тротуари до сухого асфальту.

“Все - проблема відпала. Це не якийсь прямо військовий агрегат, це для побутових та розважальних цілей. Серйозної небезпеки від нього немає”, - запевняв новосибірський політик.

Нагадаємо, раніше у Росії тувинського депутата від провладної партії "Єдина Росія", який вбив людину на полюванні, залишили на волі під підпискою про невиїзд.

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