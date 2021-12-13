У Росії гігантська фігура Снігурочки лякає дітей: вночі вона ще й світиться (фото)

Арт-об’єкт називають найпотворнішим зображенням цієї героїні казок.

Російське місто Кострому перед новорічними святами знову “прикрасили” каркасною фігурою Снігурочки, яка викликає жах у місцевих мешканців.

Як повідомляє російське видання МК, в соцмережах обурюються тим, що місцева влада вкотре встановила статую, яка лякає своєю потворністю.

Каркасну інсталяцію на замовлення місцевої влади виготовив місцевий майстер. Снігуроньку вже кілька разів встановлювали перед Новим роком і вона незмінно викликає критику.

У коментарях користувачі Мережі порівнюють казкового персонажа з Бабо-Ягою та опудалом, яке заведено спалювати на Масляну.

Фото з соцмереж

“Це — Снігуронька, але ж її дуже просили прибрати. Діти лякаються”, - написав один із коментаторів у соцмережі.

Голова міської служби ЖКГ Андрій Шилін порадив жителям Костроми не дивитися на Снігуроньку вдень, оскільки конструкція призначена для підсвічування. Він визнав, що при денному світлі конструкція не справляє необхідного враження.

Фото з соцмереж

Щоправда, на думку місцевих мешканців, підсвічування не надто рятує ситуацію.

“Іноді в неї вмикали очі - ось тоді ставало моторошно”, - коментують в Мережі.

Нагадаємо, раніше у соціальних мережах кпили із пам'ятника Альонці, який відкрили у російському місті Нововоронежі. Найбільше у скульптурі привертало увагу перелякане обличчя з виряченими очима.

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