У Росії назву мережі доставки суші, складену з японських слів, визнали непристойною

Японською мовою назва “Ёбидоёби” означає абсолютно безневинне “День тижня – субота”.

Управління Федеральної антимонопольної служби Бурятії (Російська Федерація) визнало рекламу доставки суші та ролів від мережі “Ёбидоёби” неналежною.

Про це повідомляє російське видання “МК”.

Приводом для експертного аналізу слова, використаного в назві, стало звернення громадян, які побачили в рекламному банері “Ёбидоёби Sushi&Rolls” у програмі телебачення Улан-Уде (столиця Бурятії), “лайливі слова, непристойні та образливі вислови”.

Залучені до розгляду цієї справи експерти дійшли висновку, що така назва у рекламі дійсно може сприйматися як завуальована форма нецензурного, непристойного слова, що вживається в ненормативній лексиці та утвореного від матюка.

Зокрема, Національний дослідницький університет “Вища школа економіки” надав результати соцдослідження, більш ніж половина респондентів якого погодилися, що словесне позначення "Ёбидоёби" містить непристойні, образливі вирази і відноситься до лайливих слів, а 70 відсотків опитаних зазначили, що особисто їм невідомий його переклад.

У відомстві відзначили, що японською мовою ця назва звучить абсолютно безневинно: “День тижня – субота”. Але через відсутність відповідних знань сприймається людьми як матюк.

Адміністративне провадження за це порушення буде порушено щодо рекламодавця – бізнесмена, який використовує товарний знак та комерційне найменування "Ёбидоёби" в Улан-Уде.

Нагадаємо, раніше у невеликому австрійському селі Фукінг (Fucking) у муніципалітеті Тарсдорф вирішили змінити назву, оскільки його жителі втомилися від жартів англомовного світу та мандрівників, які крадуть вказівники.

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