У Росії основною мовою буде не російська: ясновидець передбачив зміни, які здивують всіх

Ясновидець Андрій Дуйко передбачив різкі зміни в країні-агресорці. Він зазначив, що вже через 7-8 років в РФ зміниться навіть основна мова.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Ясновидець пригадав, що Росія проголосила себе спадкоємницею СРСР, а тому взяла на себе відповідальність за мільйони вбитих українців. Він додав, що на територіях РФ панує погана атмосфера. Андрій Дуйко вважає, що Росія повинна себе перейменувати на "Русія" і тоді нібито життя там зміниться, а до влади прийде новий президент. Проте, якщо цього не станеться, країну-окупантку чекають різкі зміни.

"У Росії основною мовою не буде російська. Але я не скажу, яка у них буде нова мова. Але це станеться через 7-8 років. Це здивує всіх", - сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні.

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