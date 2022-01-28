У Росії продавчиня відбилася від грабіжника поліетиленовими пакетами (відео)

Порушник такого вочевидь не очікував, тому одразу втік з місця події.
У Росії в Красноярському краї 33-річна продавчиня цілодобового магазину відбилася від грабіжника поліетиленовими пакетами.
Про це повідомили в Головному управлінні МВС Росії.
Як з’ясували правоохоронці, близько третьої години ночі чоловік під виглядом покупця зайшов до приміщення торгового павільйону і одразу попрямував за працівницею за прилавок.
На відео, зафіксованому камерами спостереження, видно, як грабіжник замахується чимось металевим і вимагає продавчиню віддати кошти з каси.
Проте жінка не розгубилася. Вона схопила складені поліетиленові пакети і почала відмахуватися ними від нападника. Порушник такого вочевидь не очікував, тому одразу втік з місця події.
Найімовірніше, він помітив, що жінка натиснула тривожну кнопку і зник без наживи.
Незадовго після інциденту підозрюваного затримали. Ним виявився місцевий житель 1991 року народження, раніше неодноразово притягнений до відповідальності за майнові злочини, а в останньому випадку - за злочин проти життя і здоров'я людини.
Як виявилося, грабіжник напав на жінку зі звичайною металевою дверною ручкою, яку після невдалого пограбування викинув.
Чоловіка взяли під варту, проти нього вже порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, у Рівному двоє підлітків зайшли до магазину з продажу мобільних телефонів й аксесуарів, а після конфлікту з продавчинею розпилили газовий балончик їй в обличчя.
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