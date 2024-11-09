Розпорядження про проведення цієї акції від імені путінської партії “Единая Россия” розіслав білоруський пранкер.

У Воронезькій області РФ вчителі семи шкіл провели акцію “Шолом Вітчизни”, під час якої зробили і одягли шапочки з фольги для “захисту від впливу супутників НАТО”.

Відео цього флешмобу опублікували російські Telegram-канали.

Як виявилося, розпорядження про проведення цієї акції від імені путінської партії “Единая Россия” розіслав білоруський пранкер Владислав Бохан.

На своєму YouTube-каналі згодом він пояснив, що, за легендою, “злісні натівці” збираються опромінювати російський народ із супутників, тому вчителі повинні навчитися протистояти цьому впливу за допомогою простих засобів захисту, таких як шапочка з фольги.

Для посилення ефекту пранкер використав старий бланк з логотипом “Единой России” та створив текст відповідного “наказу” через нейромережу, яку навчив "чиновницької мови".

У документі описувалися можливі наслідки у разі невиконання вказівок, а також вказувалася мета акції — “зміцнення патріотизму, підвищення обізнаності та навичок педагогів у галузі цивільної оборони, вміння використовувати підручні матеріали для створення примітивних засобів захисту перед загрозами з боку НАТО”.

У російських школах вчителі виготовили шапочки з фольги для захисту від НАТО / Фото: із соцмереж

Щоб надати “наказу” правдоподібності, пранкер додав фотографію людей у фольгових шапочках біля однієї з московських станцій метро, представляючи їх як учасників аналогічного флешмобу у столичній школі.

До повідомлення додавалася докладна інструкція з виготовлення шапочок.

У російських школах вчителі виготовили шапочки з фольги для захисту від НАТО / Фото: із соцмереж

На відео, знятому у Бобровському освітній центр "Лідер", одна з вчительок назвала виготовлення шапочок цікавим творчим заняттям та “важливим патріотичним актом”, що символізує готовність захищати батьківщину від зовнішніх загроз. При цьому вона наголосила, що фольгова шапочка має стати “символом єдності та стійкості перед зовнішніми викликами”.

У Росії вчителі вдягнули шапочки з фольги для захисту від НАТО

Раніше, у 2022 році, білоруський пранкер Владислав Бохан організував в одній із російських шкіл акцію з назвою “Праця звільняє” — відомим гаслом концтаборів нацистської Німеччини, назвавши його частиною програми “Единой Росии”.

Нагадаємо, раніше депутат Держдуми РФ від путінської партії “Единая Россия” Андрій Колесник, який є членом парламентського комітету з оборони, запропонував нагадати світу про небезпеку ядерної війни і для цього влаштувати вибух ядерної бомби десь на території Росії.

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