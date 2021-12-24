У Росії з благодійною метою провели стриптиз-конкурс серед моделей вагою понад 150 кг: відео

Виручені кошти віддали в дитбудинок та притулок для тварин.
У російському місті Єкатеринбурзі два місцевих нічних клуби влаштували чемпіонат зі стриптизу серед товстушок "Міс XXL”.
Про це повідомляє телеграм-канал SHOT, опублікувавши відповідне відео.
Основним критерієм конкурсу була вага учасниць — не менш ніж 150 кілограмів.
Виручені кошти від проведення цих змагань, які насправді вразили глядачів, витратили на благодійність. Для дитячого будинку було придбано новорічні подарунки, а для притулку для тварин — відповідний корм.
Такі благодійні вечори у стриптиз-клубах мають намір влаштовувати відтепер регулярно.
Нагадаємо, раніше у Києві помітили майже оголену дівчину на дорожньому знаку, яка танцювала стриптиз.
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