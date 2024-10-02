У Росії затримали карлика-кенгурокрада, який грабував зоопарки

За словами затриманого, одне з викрадених кенгуряток він хотів обміняти на рідкісну макаку.

У Володимирській області РФ затримано викрадача дитинчат кенгуру із двох російських зоопарків: ним виявився чоловік-карлик, якого за раніше складеним фотороботом вважали дитиною.

Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

Під час затримання у карлика виявили сумку з двома кенгурятками, причому одне з них уже було мертвим. Раніше одну тваринку зловмисник уже встиг продати у Москві.

Фоторобот підозрюваного у крадіжках кенгуру із російських зоопарків / Фото: t.me/shot_shot

Загалом на рахунку лиходія дві крадіжки — у ніч проти 27 вересня із зоопарку в Ярославській області було вкрадено кенгурятко на прізвисько Крош, а в ніч проти 1 жовтня викрали двох дитинчат кенгуру з парку птахів “Горобці” у Калузькій області

Також читайте Лось атакував літню жінку: BILD показав реалії уральських містян

Підвид вкрадених кенгуру називається рудо-сірий валлабі. За словами експертів, зараз на чорному ринку справді є на них попит, оскільки з-за кордону сумчастих останнім часом майже не привозять.

У РФ кенгуру купують для приватних зоопарків, а також продажу м'яса.

За словами затриманого, одне з викрадених кенгуряток він хотів обміняти на рідкісну макаку.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму сталася пожежа у приватному зоопарку в місті Євпаторії – загинули 200 тварин.

Читайте також: