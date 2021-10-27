У російській Хакасії корова народила потвору з двома головами: фото

Двоголове теля було первістком у телиці і народилося уже мертвим.

У селі Маткечик, що в Республіці Хакасія (РФ), в одному з приватних обійсть народилося двоголове телят-мутант.

Цей факт підтвердили у регіональному Міністерстві сільського господарства і продовольства.

За словами господині, страшна на вигляд потвора народилася уже мертвою. У молодої корови це було перше теля, вона теж померла через кілька днів після пологів.

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У сільськогосподарському відомстві зауважили, що основними причинами народження тварин із генетичними відхиленнями (мутаціями) є зміна геному. Факторами мутаціями у тварин є об'єкти зовнішнього та внутрішнього середовища. "Також мутації можуть виникати при близькоспорідненому схрещуванні", - застерегли в міністерстві.

Тим часом серед місцевих мешканців з'явилася версія, що причиною народження потвори було забруднення середовища через шкідливі викиди підприємств. Вони згадують, що випадки народження таких мутантів були багато років тому.

Нагадаємо, раніше в США народилося цуценя з шістьма лапами і двома хвостами. Тваринка здорова, за нею стежать фахівці.

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