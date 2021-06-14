У Румунії встановили спортомат, що видає автобусні квитки за присідання (фото)

Місцеві жителі можуть заощадити 50 євроцентів.
У румунському місті Клуж-Напока встановили термінал, який видає квитки на автобус не за гроші, а за присідання.
Як повідомляє DW в Twitter, спортомат перебуває на зупинці громадського транспорту.
Так, щоб отримати один автобусний квиток, потрібно зробити 20 присідань за 2 хвилини. Таким чином кожна людина може заощадити 50 євроцентів (16,5 грн).
Обмежень за кількістю квитків, які може отримати одна людина, немає.
Нагадаємо, у Китаї створили робота-собаку. Він біжить біля господаря і переносить на спині предмети.