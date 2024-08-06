У сафарі-парку вилупився ультрарідкісний алігатор-альбінос: який він має вигляд (фото)

Він з'явився на світ у рамках спеціальної програми розведення.

Сафарі-парк у Флориді оголосив про народження дитинчати алігатора-альбіноса, що стало третім успішним вилупленням в історії його програми розведення.

У Wild Florida, що в містечку Кенансвілл, оголосили, що дитинча вилупилося під наглядом загону Croc Squad парку після 60 днів інкубації.

Вилуплення стало третім успішним вилупленням алігаторів-альбіносів у програмі розведення алігаторів-альбіносів парку.

Алігатор-альбінос / Фото: Wild Florida

"Завдяки завзятій роботі та самовідданості нашого загону Croc Squad ми працювали разом, щоб вивести одне ідеальне здорове дитинча алігатора-альбіноса цього сезону", — сказав член загону Croc Squad Ендрю Аяла. "Ми найбільше пишаємося батьками, Сновфлейк та Бліззардом, які продовжують перемагати, попри все, і дарують гостям унікальний досвід".

Дитинча буде представлено публіці приблизно через місяць, повідомили у парку.

Нагадаємо, у Харківському екопарку народились білі тигренята, рисенята та єноти. Тварини зростають недалеко від лінії фронту.

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