У сафарі-парку вилупився ультрарідкісний алігатор-альбінос: який він має вигляд (фото)

Він з'явився на світ у рамках спеціальної програми розведення.
Сафарі-парк у Флориді оголосив про народження дитинчати алігатора-альбіноса, що стало третім успішним вилупленням в історії його програми розведення.
У Wild Florida, що в містечку Кенансвілл, оголосили, що дитинча вилупилося під наглядом загону Croc Squad парку після 60 днів інкубації.
Вилуплення стало третім успішним вилупленням алігаторів-альбіносів у програмі розведення алігаторів-альбіносів парку.
"Завдяки завзятій роботі та самовідданості нашого загону Croc Squad ми працювали разом, щоб вивести одне ідеальне здорове дитинча алігатора-альбіноса цього сезону", — сказав член загону Croc Squad Ендрю Аяла. "Ми найбільше пишаємося батьками, Сновфлейк та Бліззардом, які продовжують перемагати, попри все, і дарують гостям унікальний досвід".
Дитинча буде представлено публіці приблизно через місяць, повідомили у парку.
Нагадаємо, у Харківському екопарку народились білі тигренята, рисенята та єноти. Тварини зростають недалеко від лінії фронту.
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