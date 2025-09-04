У салоні переплутали собак: жінка була шокована коли зрозуміла, що це чужий лабрадор

Чорний лабрадор. Фото: Reddit

Реклама

Жінка поділилася на Reddit історією про дивну помилку в грумерському салоні, через яку вона ненароком забрала додому чужого собаку.

Про це повідомило видання Mirror.

За її словами, вона залишила свого чорного лабрадора у грумера й повернулася по нього наприкінці робочого дня. Отримавши пса, вона подякувала персоналу за гарний вигляд улюбленця, а вдома лише звернула увагу, що той поводиться дещо незвично. Спершу жінка вирішила, що це наслідок втоми після процедур, однак через кілька годин сумніви посилилися.

Реклама

«Тоді я почав сумніватися, чи він схожий на мого собаку. Він виглядав, мабуть, на 97% однаково, але щось було не так», — написала вона. Господиня пригадала, що у її собаки є сколотий зуб, перевірила тварину та з жахом зрозуміла: це зовсім інший лабрадор.

Зателефонувавши до салону, вона вибачилася й пояснила, що забрала не свого собаку. У закладі також попросили пробачення за плутанину.

Історія викликала бурхливу реакцію серед користувачів мережі. Багато хто зізнався, що мав подібний досвід, адже лабрадори часто настільки схожі між собою, що відрізнити їх складно навіть власникам. Один коментатор згадав, як чужий собака з радістю застрибнув у його машину, а інший розповів про роботу в притулку, де доводилося ретельно вивчати фото й дрібні деталі, аби не сплутати схожих тварин.

Користувачі жартували, що лабрадори настільки доброзичливі, що готові йти з будь-ким, не вагаючись.

Реклама

Нагадаємо, у Великій Британії будинок вигорів за 10 хвилин після займання літієвої батареї. Жінка втратила колекцію з 6 тисяч книжок і домашніх улюбленців.