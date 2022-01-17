У Санкт-Петербурзі затримали художника, який зліпив на Марсовому полі інсталяцію у вигляді купки лайна: фото

У Санкт-Петербурзі затримали художника, який зліпив на Марсовому полі інсталяцію у вигляді купки лайна: фото

Митця звинуватили в оскверненні меморіалу інсталяцією зі снігу.

У понеділок, 17 січня, російського художника Івана Волкова з Москви, який виліпив зі снігу фекалії завдовжки кілька метрів на території Марсового поля в Петербурзі, затримали правоохоронці.

Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".

Щодо затриманого митця, якого помістили в слідчий ізолятор, відкрили кримінальне провадження за наругу над тілами померлих і місцями їх поховання. Йому загрожує штраф до 40 тисяч російських рублів (близько 500 доларів США) або арешт до трьох місяців.

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"Волков навмисне, цинічно, аморально, з хуліганських спонукань, нехтуючи загальноприйнятими правилами та нормами поведінки, встановленими в суспільстві, розмістив артоб'єкт зі снігу у вигляді гігантських фекалій у калюжі жовтого кольору, таким чином, своїми навмисними діями осквернивши місце", — йдеться у повідомленні правоохоронних органів.

Снігову інсталяцію у вигляді купки лайна митець створив на Марсовому полі ще 14 січня. Як свідчать публікації в його Instagram, він часто використовує сніг для створення своїх інсталяцій, в яких присутня тема хорору та людських випорожнень. Про ідейний задум своєї фекальної інсталяції художник Волков не повідомляв.

Нагадаємо, раніше поліція Санкт-Петербурга затримала двох підлітків, які опублікували в соцмережі Instagram провокаційні фотографії на тлі собору Спаса на Крові.

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