У Саудівській Аравії десятки верблюдів виключили із конкурсу краси через ботокс

Призовий фонд за найкрасивішого верблюда становив 66 мільйонів доларів.

У Саудівській Аравії влаштували наймасштабніші в історії "репресивні заходи" проти верблюдів-учасників конкурсу краси на фестивалі короля Абдул-Азіза.

Про це повідомляє Daily Mail.

Понад 40 верблюдів було відсторонено від конкурсу краси після того, як десятки тварин отримали ботокс, підтяжку обличчя та гормони, що зміцнюють м'язи. Ботокс, підтяжки та інші косметичні операції заборонені. Цього року журі використали спеціальні технології для виявлення фальсифікацій. Пізніше повідомили, що власників також покарають спробу обману, але невідомо, як саме.

Призовий фонд за найкрасивішого верблюда становив 66 мільйонів доларів. Шахраї використовують косметичні процедури, щоб обдурити суддів, які визначають переможця на основі форми голови, шиї, горбів та пози верблюдів.

Конкурс верблюжої краси — частина фестивалю, до якого входять верблюжі біги, продаж та інші заходи, на яких збирають тисячі верблюдів-дромадерів. У Саудівській Аравії прагнуть зберегти роль верблюда у бедуїнських традиціях та спадщині королівства. Розведення верблюдів — багатомільйонна індустрія, і такі заходи проводяться у всьому регіоні.

На фестиваль з'їжджаються туристи з усього світу, його відвідують понад 100 тис. людей на день. Тут є продуктові кіоски та сувенірні магазини, дитячий зоопарк із найвищими та найнижчими верблюдами у світі та музей із пісочними скульптурами верблюдів у натуральну величину.

Є також намети для дегустації верблюжого молока та перегляду текстилю з верблюжої шерсті, а також планетарій, який показує, як араби їздили на верблюдах пустелею, керуючись зірками.

Нагадаємо, що вісім верблюдів і лама розгулювали вулицями Мадрида після нічної втечі з цирку.

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