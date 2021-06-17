У Саудівській Аравії незаміжнім жінкам дозволили самостійно жити і подорожувати

У квітні 2021 року мешканки Саудівської Аравії поділилися в твіттері досвідом сексуальних домагань з боку опікунів і закликали до скасування дискримінаційного закону.

Уряд Саудівської Аравії дозволить незаміжнім, розведеним і вдовам жити і подорожувати самостійно, без дозволу опікуна.

Як повідомляє The Independent, раніше за умовами проживання і переміщеннями жінок стежив призначений чоловік - батько, брат, син або інший родич.

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"Доросла жінка має право вибирати, де жити. Опікун може заявити про неї тільки в тому випадку, якщо у нього є докази, які підтверджують, що вона скоїла злочин", - уточнюють у документі.

Поправці передував указ 2019 року, що дозволив мешканкам країни виїжджати за кордон без дозволу опікуна. Відповідно до постанови, паспорт повинен бути виданий будь-якому громадянину, який досяг 21-річного віку і подав заявку. Це позбавляє опікуна можливості приймати рішення за жінку. Мешканки Саудівської Аравії також отримали право оформляти опіку над неповнолітніми дітьми, реєструвати шлюб, розлучення і особисто отримувати офіційні документи.

Нагадаємо, США визнали причетність принца Саудівської Аравії до вбивства Хашоггі, однак вирішили не карати його. Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд у 2018 році схвалив спецоперацію із захоплення та вбивства журналіста Washington Post.

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