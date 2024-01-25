У Саудівській Аравії відкрили перший алкогольний магазин за понад 70 років

У Саудівській Аравії вперше за більш ніж 70 років відкрилася алкогольна крамниця, що є подальшим кроком із соціальної лібералізації в колись ультраконсервативному королівстві, де розташовані найсвятіші місця ісламу.

Про це пише AP.

Хоча магазин в столиці Ер-Ріяді призначений лише для дипломатів-немусульман, він з'явився у зв'язку з тим, що наполегливий спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман прагне зробити королівство туристичним та діловим напрямком у рамках амбітних планів щодо поступового звільнення економіки від залежності від сирої нафти.

Магазин розташований поряд із супермаркетом у дипломатичному кварталі Ер-Ріяда, сказав дипломат, який поділився інформацією на умовах анонімності, щоб обговорити соціально чутливу тему в Саудівській Аравії. У середу дипломат пройшовся магазином, охарактеризувавши його як висококласну крамницю безмитної торгівлі у великому міжнародному аеропорту.

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За словами дипломата, у магазині поки що є спиртні напої, вино і лише два сорти пива. Працівники магазину просили у покупців надати дипломатичні посвідчення та покласти мобільні телефони до сумки, перебуваючи всередині. За словами дипломата, застосунок для мобільного телефона дозволяє купувати за квотною системою.

Офіційні особи Саудівської Аравії не відповіли на запит щодо коментарів щодо магазину.

Однак відкриття магазину збігається з публікацією англомовної газети Arab News, що належить державній Saudi Research and Media Group, про нові правила, що регулюють продаж алкоголю дипломатам у королівстві.

У заяві йдеться про те, що ці правила покликані "обмежити безконтрольний імпорт цих особливих товарів і спиртних напоїв у складі дипломатичних партій". Правила набули чинності 22 січня, повідомляє газета.

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Протягом багатьох років дипломати мали змогу імпортувати спиртні напої через спеціальну службу до королівства для споживання з дипломатичних міркувань.

Ті, хто не мав доступу в минулому, купували спиртні напої у бутлегерів або варили спиртні напої самостійно у себе вдома. Проте Держдепартамент США попереджає, що заарештованим та засудженим за вживання алкоголю можуть загрожувати "тривалі тюремні терміни, великі штрафи, публічні прочуханки та депортація".

Нагадаємо, вживання алкоголю вважається харамом чи забороною в ісламі. Саудівська Аравія залишається однією з небагатьох країн у світі, де заборонено алкоголь, поряд зі своїм сусідом Кувейтом та Шарджею в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Саудівська Аравія заборонила алкоголь із початку 1950-х років. Тодішній король Абдель Азіз, монарх-засновник Саудівської Аравії, припинив продаж цього товару після інциденту 1951 року, коли один із його синів, принц Мішарі, у стані алкогольного сп'яніння вбив із дробовика британського віце-консула Сиріла Усмана в Джідді.

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Після Ісламської революції в Ірані 1979 року та нападу бойовиків на Велику мечеть у Мецці правителі Саудівської Аравії незабаром прийняли ваххабізм, ультраконсервативну ісламську доктрину, що зародилася в королівстві. Було вжито суворих гендерних відмінностей, заборони на керування автомобілем жінками та інші заходи.

За принца Мухаммеда та його батька, короля Салмана, в королівстві були відкриті кінотеатри, дозволено жінкам водити машину і проводилися великі музичні фестивалі. Але політичні висловлювання та інакодумство, як і раніше, суворо криміналізовані, можливо, під загрозою смертної кари.

Поки Саудівська Аравія готується до реалізації проєкту футуристичного міста під назвою Неом вартістю 500 мільярдів доларів, розповсюджуються повідомлення про те, що алкоголь можна буде подавати на пляжному курорті. Проте чутливість лишається. Після того, як 2022 року чиновник припустив, що "алкоголь не виключений" у Неомі, через декілька днів він більше не працював над проєктом.

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