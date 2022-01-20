У Саудівській Аравії жінка народила п'ять пар близнюків: усі немовлята на диво здорові

Породілля перебувала під наглядом лікарів у військовому госпіталі.

У військовому госпіталі імені короля Салмана в місті Табук на північному заході Саудівської Аравії медики прийняли природні пологи у 34-річної жінки, яка народила одразу п’ять пар близнюків.

Про це повідомляє місцеве видання Saudi Gazette.

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Упродовж кількох тижнів вагітна жінка перебувала під наглядом бригади медиків у лікарні, яку називають однією з найбільших у країні. Про успішні пологи повідомили у Twitter Міністерства оборони Саудівської Аравії, у віданні якого перебуває ця лікарня.

فريق طبي بمستشفى الملك سلمان لـ #القوات_المسلحة بالشمالية الغربية ينجح في إجراء ولادة طبيعية لـ ( 5 ) توائم.https://t.co/PFkpIgOZk3 pic.twitter.com/5wXSpIn8tT — وزارة الدفاع (@modgovksa) January 12, 2022

Як зазначається, природним шляхом жінка народила 10 немовлят, вага кожного з них становить лише від 950 до 1100 грамів. Попри це, медики констатували, що усі п’ять пар близнюків народилися абсолютно здоровими. Щойно малюки наберуть вагу, їх випишуть із лікарні.

Нагадаємо, раніше історія про мешканку ПАР Госіаме Сітхоле (Gosiame Sithole), яка нібито народила десять дітей за один раз, виявилася фейком.

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