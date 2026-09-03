У селі на Чернігівщині раптом розкупили всі хати: чому виник такий попит

У селі Хрипівка розкупили всі хати

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На тлі постійних обстрілів і вимушеного переселення людей з прикордонних територій Чернігівщини село Хрипівка переживає справжній будівельний бум. За останні три роки тут повністю розкупили приватний житловий фонд — нових власників знайшли понад 30 хат, а ціни на нерухомість зросли вдвічі.

Про це пише «Вісник Ч».

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У селі Хрипівка розкупили всі хати: як це сталося

Як розповів староста села Олександр Ткаченко, у Хрипівці вже зовсім не лишилося вільних будинків. Останню задовільну хату виставили на продаж за 5 тисяч доларів і миттєво продали.

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З доступних варіантів поблизу залишилися лише дві хати в сусідній Півнівщині по 2 тисячі доларів, але покупцям доведеться додатково сплатити 10–12 тисяч гривень за переоформлення документів, застерігає Олександр.

До сплеску попиту на сільські хати кожна тут коштувала близько 2000 доларів. А тепер якісний будинок із газом та централізованою водою оцінюють у 5 000–7 000 $, а хати без підведеного водопостачання — від 4 000 $.

Житло купують як приватні особи, так і сама Городнянська громада для внутрішньо переміщених осіб. Загалом у двох селах округи наразі зареєстровано 67 переселенців — це мешканці Харкова, Сум, Херсона, а також прикордонних сіл Чернігівщини.

Оскільки державна програма компенсацій у 500 тисяч гривень тут не працює через ризик відновлення бойових дій, місцева влада розробила власну систему закупівлі соціального житла. За словами секретарки Городнянської міської ради Світлани Більської, людей із небезпечного прикордоння переселяють у південніші, безпечніші населені пункти. Громада придбала людям уже 20 будинків.

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«Купує міська рада. Тобто ця хата — комунальна власність. Вона на обслуговуванні городнянського ЖЕКу. Люди живуть 10 років на правах оренди. Потім оформлюють документи, і хата переходить у приватну власність», — пояснює Олександр Ткаченко.

Оскільки у селі багато переселенців, благодійні фонди тут охоче працюють і роблять ВПО ремонт — привозять будматеріали, встановлюють вікна та двері, утеплюють будинки, перекривають дахи та проводять воду. Чоловік каже, що в селі хат уже не вистачає на програму соціального житла, люди все розкупили.

У селі враз підскочила кількість жителів. З’явилося 72 дитини, і чотири жінки вагітні, хизуються місцеві.

«Купили оцю хату за сім тисяч доларів. Вишкребли все, що було. Самі б не потягли — дорого. Донька з зятем допомогли. З чоловіком привезли зерно бройлерам. Тракторець пригнали з Мощенки. Зерно — за гроші, надані як грант на господарство», — розповідає переселенка з Мощенки Тетяна Тупик.

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Благодійний фонд допоміг родині з вікнами, побудував поруч будівлю з ванною, інші благодійники зробили теплицю.

Секретарка міської ради Світлана Більська ділиться, що така програма працює в селі вже три роки. Гроші на неї беруть з місцевого бюджету. Раз отримали допомогу від мера Києва, адже він — голова Асоціації міст України.

Оскільки хат у Хрипівці вже немає, для ВПО купують будиночки у Півнівщині і Конотопі.

Ремонт у старій хаті: які можуть бути виклики

Нагадаємо, мешканка Дніпропетровщини Аліна, яка придбала старий будинок у селі за 8 тисяч доларів, у своєму TikTok поділилася досвідом його відбудови за рік після купівлі.

Вона показала оновлене житло та дала головну пораду потенційним покупцям — заздалегідь підготувати чималий бюджет. Жінка наголосила, що низька вартість сільської хати зазвичай свідчить про її поганий технічний стан, тому вона потребує великих фінансових вкладень та міцного здоров’я.

Аліна зізналася, що поєднувати постійну роботу з доглядом за будинком виявилося складно, особливо в теплу пору року через безперервний потік сільських справ. Крім того, вона зауважила, що реалізувати всі задуми швидко майже неможливо. За її словами, під час ремонту неодмінно виникають непередбачувані труднощі та сюрпризи, до яких просто неможливо підготуватися заздалегідь.

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