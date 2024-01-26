У селі народилося теля-мутант з "людською головою": місцеві б'ють на сполох (фото)

У нього голова приблизно такої ж форми і розміру, як у дитини, передні кінцівки схожі на людські руки, а шкіра блідо-рожевого кольору.

Спантеличені місцеві жителі невеликого села в Таїланді тицяють одне в одного пальцем, оскільки на світ з'явилося теля-мутант із "людською головою".

Про це пише Daily Star.

Дивне на вигляд теля народилося на фермі, але прожило недовго. Однак люди розпустили чутки про цікаве побачення між людиною та твариною.

Теля-мутант / Фото: Jam Press

Але вчені швидко спростували ці чутки, пояснивши, що людська ДНК надто відрізняється від бичачої, щоб створити якесь потомство, мутантне чи ні.

Теля-мутант / Фото: Jam Press

Але попри наукові дані, деякі селяни продовжують вірити у протилежне: "Це наполовину дитина", "Я мушу запитати, чи порався хтось із коровою?", "Голова схожа на людську". На що у відповідь отримали наступне: "Багато людей вірять у це, тому що читають занадто багато нісенітниці", "Ось чому кажуть, що освіта дуже важлива".

Це сталося після того, як на початку січня козеня з "людським обличчям" приголомшило мешканців села в Індії. Тварина стала місцевою сенсацією, і фермер на ім'я Лалчанд розповів, що козеня не може пити молоко матері і його треба годувати з пляшечки. Ветеринари вважають, що дивний зовнішній вигляд обумовлений дефіцитом кальцію, через який голова набула незвичайної форми. Вони також вважають, що шанси на виживання тварини невеликі.

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