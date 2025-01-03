У селі впало таємниче космічне сміття: люди нажахані "кінцем світу" (фото)

Селяни були шоковані, побачивши 500-кілограмове кільце з частково обгорілого металу, що впало з неба в Кенії.

Про це пише Metro.

Космічне сміття, діаметром близько двох метрів, з гучним вибухом впало в Мукуку, округ Макуені, між столицею Найробі і прибережним містом Момбаса.

Жодна будівля не була пошкоджена і ніхто не постраждав, але це налякало мешканців села, які бачили або чули падіння 30 грудня.

Одна жінка розповіла новинному сайту Tuko: "Я йшла у своїх справах, коли ми почули гучний вибух, який не змогли розшифрувати. Потім металевий предмет впав і видав ще один звук, налякавши нас".

У селі впало таємниче космічне сміття / Фото: Х

Інший сказав: "Я почув те, що подумав, що це був вибух, коли він приземлився тут! Ду! Ду! Ду! Я запитав: "Це кінець світу сьогодні?". Я був шокований, бо було так сонячно, без жодного натяку на дощ. Сподіваюся, наші лідери розкажуть нам, що це був за об'єкт і чому він впав саме тут".

У селі впало таємниче космічне сміття / Фото: Х

Його походження ще не визначено, але Кенійське космічне агентство вважає, що це відокремлювальне кільце ракети-носія.

У заяві йдеться: "Такі об'єкти зазвичай призначені для того, щоб згоріти при вході в атмосферу Землі або впасти над незаселеними територіями, наприклад, над океанами".

Агентство заявило, що це "поодинокий випадок", але збільшення кількості космічних подорожей спричинило зростання кількості космічного сміття, що падає на Землю. У зв'язку з цим зростає занепокоєння щодо громадської безпеки.

Нагадаємо, минулого року викинуте з МКС космічне сміття пробило будинок чоловіка. Воно також ледь не зачепило дитину.

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