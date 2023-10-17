У школі бота зі штучним інтелектом призначили новим "директором" – фото

У Великій Британії приватна школа призначила нового бота зі штучним інтелектом "головним директором".

Про це пише ladbible.com.

Cottesmore School, підготовча школа-інтернат у Західному Сассексі, тісно співпрацювала з розробником штучного інтелекту для створення "Ебігейл Бейлі" - бота, спеціально розробленого для допомоги директору школи Тому Роджерсону.

Роджерсон наполягає на тому, що це чудова ідея, і сказав, що Ебігейл завжди готова дати поради з низки питань, таких як, як підтримати шкільний персонал, написання шкільної політики і навіть допомогу учням із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності.

Бот Ебігейл Бейлі / Фото: ladbible.com

Він розповів: "Іноді присутність когось чи чогось поруч, щоб допомогти вам, дуже заспокійливо впливає. Приємно думати, що хтось неймовірно добре навчений допомагає вам ухвалювати рішення. Це не означає, що ви ніколи не звертаєтеся за порадою до людей. Звісно, ви це робите. Просто дуже заспокоює та обнадіює усвідомлення того, що не потрібно нікому телефонувати, когось турбувати, не потрібно чекати на відповідь".

Ебігейл працює аналогічно до популярної служби штучного інтелекту ChatGPT, яка може відповідати на запитання, коли їх задають, або писати на основі різних підказок.

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Роджерсон каже, що бот зі штучним інтелектом був спеціально розроблений, щоб "володіти великими знаннями в галузі машинного навчання", а також здатний швидко аналізувати "величезні обсяги даних".

Він додав: "Бути керівником школи, директором дуже самотня робота. Звісно, у нас є групи директорів… Але наявність когось чи чогось, що може допомогти тобі у цьому самотньому місці, дуже обнадіює".

Роджерсон сподівається, що в майбутньому державні школи також будуть використовувати загальнодоступний онлайн-робот.

І, попри те, що Ебігейл виступає в ролі його правої руки/бота зі штучним інтелектом, Роджерсон наполягає на тому, що роботи та технології не замінять його вчителів, і що наразі у школі працює більше співробітників, ніж колись раніше.

Нагадаємо, чоловік зруйнував шлюб сусіда, який "пхав свого носа куди не треба". Він поділився історією двох сімейних скандалів.

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